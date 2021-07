IL "COMMENDATORE" LUCA VIALLI PRIMA CITA ROOSEVELT PER MOTIVARE LA NAZIONALE E POI NON CE LA FA A GUARDARE IL RIGORE DECISIVO CONTRO L’INGHILTERRA – LA SEQUENZA THRILLER E L’ESULTANZA: VIDEO – GLI AZZURRI DIVENTANO CAVALIERI: SERGIO MATTARELLA IERI HA CONFERITO «MOTU PROPRIO», ONORIFICENZE AI GIOCATORI E A TUTTO LO STAFF DELLA NAZIONALE AZZURRA: GRANDI UFFICIALI GRAVINA E MANCINI, COMMENDATORI ORIALI E VIALLI, UFFICIALE CHIELLINI, TUTTI GLI ALTRI CAVALIERI – VIDEO

Alessandro Angeloni per il Messaggero

VIALLI

Da Gianluca Vialli a Roberto Mancini, dal primo all'ultimo dei calciatori che hanno regalato al Paese un momento (lungo, che dura ancora oggi) di gioia e di rivalsa: eccoli, i nostri Cavalieri azzurri.

Lo stesso presidente Sergio Mattarella ieri ha conferito «motu proprio», onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica ai giocatori e a tutto lo staff della Nazionale azzurra:

Grande Ufficiale il presidente della Figc Gabriele Gravina e Mancini, Commendatore il team manager Gabriele Oriali e il capo delegazione Vialli, Ufficiale il capitano Giorgio Chiellini, tutti gli altri Cavalieri. La nomina simbolica ha reso fieri gli azzurri per aver rappresentato e onorato il Paese fuori dall'Italia. Anche nel 2006, alla squadra è stata conferita l'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica, che fu consegnata al Quirinale dall'allora presidente Giorgio Napolitano. Quell'Italia aveva appena vinto il campionato del mondo in Germania.

MATTEO BERRETTINI - SERGIO MATTARELLA - VALENTINA VEZZALI - EVELINA CHRISTILLIN

Per quel che riguarda i campionati Europei, dopo la vittoria nel 1968, gli Azzurri sono arrivati in finale nel 2000 con Dino Zoff in panchina, perdendo davanti alla Francia. In tribuna a Rotterdam il 2 luglio del 2000, c'era il Presidente Carlo Azelio Ciampi, a fianco della regina Beatrice d'Olanda all'Aja e di Jaques Chirac. Il Presidente decise di premiare comunque gli azzurri con le insegne di Cavalieri della Repubblica.

mattarella

Nel 2012, altra finale, a Kiev il primo di luglio contro la Spagna: sconfitta anche in quell'occasione, l'Italia si è presentata davanti al presidente della Repubblica, Napolitano, che inviò anche un messaggio al ct Prandelli e alla sua squadra complimentandosi per quello che erano riusciti a fare sul campo. E qualche giorno dopo li ha ricevuti al Quirinale per i giusti onori. Meriti sportivi, dunque, quando si vince e quando si perde.

AZZURRI ITALIA INGHILTERRA

Continua l'onda lunga della festa azzurra, aumenta la popolarità del gruppo di Mancini, anche sui social. Su Instagram e Facebook, sono state superate le 100 milioni di interazioni e l'incremento del numero di followers sulle piattaforme è stato di oltre 2,7 milioni. Per non parlare del docu-film, visto giovedì sera da più di 4 milioni di persone.

vialli MATTARELLA AZZURRI AL QUIRINALE MATTARELLA AZZURRI AL QUIRINALE mattarella gravina ITALIA INGHILTERRA - SERGIO MATTARELLA A WEMBLEY PRINCIPE WILLIAM MATTARELLA abbraccio tra gianluca vialli e roberto mancini ITALIA INGHILTERRA - SERGIO MATTARELLA A WEMBLEY ITALIA INGHILTERRA - SERGIO MATTARELLA A WEMBLEY vialli mancini DISCORSO VIALLI FINALE WEMBLEY