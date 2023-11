"I COMPLIMENTI AL MONDO DEL TENNIS PER LA COPPA DAVIS LI HO FATTI” – GIOVANNI MALAGO’ RISPONDE AL SUO GRANDE NEMICO ANGELO BINAGHI, PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS, CHE AVEVA LAMENTATO LO SCARSO APPOGGIO DEL NUMERO 1 DEL CONI: “SE UNO CASCA IN QUESTE TRAPPOLE SI FA UN TORTO ALLO SPORT E A QUESTI RAGAZZI. CREDO CHE NELLA VITA BISOGNA VOLARE ALTO E SE LO SI FA NON C'È NIENTE DI PEGGIO DI FINIRE IN QUESTA PALUDE”

Giacomo Detomaso per gazzetta.it - Estratti

BINAGHI MALAGO

“I complimenti al mondo del tennis per la Coppa Davis? Certo che li ho fatti”, Giovanni Malagò risponde così alle accuse del presidente della Fitp Angelo Binaghi, secondo cui il numero uno del Coni non aveva fatto sentire il suo appoggio dopo i traguardi raggiunti dal movimento della racchetta.

“Se uno casca in queste trappole si fa un torto allo sport e a questi ragazzi, non è giusto nemmeno per un secondo far passare in secondo piano questa impresa sportiva. Credo che nella vita bisogna volare alto e se lo si fa non c'è niente di peggio di finire in questa palude”.

Malagò, intervistato nella Sala Buzzati del Corriere della Sera in occasione dello “Sport Industry Talk” della Rcs Academy, punta su Sinner e compagni anche in vista delle Olimpiadi di Parigi: “Partiamo dalle quaranta medaglie di Tokyo, ossia il nostro record assoluto, e intanto sono arrivate altre nazioni che possono portarcele via. Dal tennis ci aspettiamo che arrivi qualcosa. L’obiettivo è comunque ripetere il 2021, se non sulla qualità, almeno sulla quantità di medaglie”.

binaghi malagò

Inevitabile parlare anche dei successivi Giochi, quelli invernali che saranno ospitati da Milano e Cortina. Malagò non si nasconde e conferma le sue parole. “Saranno le migliori Olimpiadi di sempre, lo dico perché fa parte della mia natura e considerando la mia esperienza. Se chiedete a qualsiasi protagonista dei Mondiali di nuoto di Roma del 2009, tutti vi diranno che sono stati i migliori”.

giovanni malagò e angelo binaghi foto mezzelani gmt 09 giovanni malagò ed angelo binaghi foto mezzelani gmt 05