"CONTE? O VINCE O VA A CASA. L’EX CT NON SA SCEGLIERE I GIOCATORI MA IL PROBLEMA DELL’INTER PARTE DALLA SOCIETA’" – SCONCERTI SCATENATO SUI NERAZZURRI CHE SI BUTTANO VIA ANCHE CON IL VERONA (ALTRI DUE PUNTI PERSI, DOPO I SUICIDI CON SASSUOLO E BOLOGNA) – SCINTILLE TRA CONTE E JURIC: “NON ROMPERE IL CAZZO E STAI MUTO”, LA REPLICA: “STAI MUTO TU MA COME TI PERMETTI?” - VIDEO

Da gazzetta.it

verona inter

Scintille al Bentegodi tra i due tecnici durante Verona-Inter. Dopo un fallo fischiato a Lukaku, con l'Hellas in vantaggio per 1-0, c'è stato un vivace battibecco tra Ivan Juric e Antonio Conte.

QUANTA TENSIONE

Quanto l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Verona, dopo un contatto tra Lukaku e Kumbulla, Conte ha urlato: "Che fallo è?". Juric si è lamentato probabilmente di questa reazione e Conte gli ha replicato pesantemente: "Juric non rompere il ca... e stai muto". "Stai muto te, ma come ti permetti", la replica. Tutte frasi che, grazie all'assenza del pubblico, sono state captate chiaramente dai microfoni delle tv posti a bordocampo. Poi i due tecnici sono stati divisi dal quarto uomo Ros.

verona inter

SCONCERTI

Da fcinter1908.it

Il direttore Mario Sconcerti si è collegato in diretta a Stadio Aperto. Queste le sue parole sull’Inter:

“L’Inter di Conte? L’errore è considerarla tale. Il Milan e la Roma sono di Elliott e Pallotta, mentre l’Inter è di Conte. Il problema interista parte dalla società e dalla presidenza, che non sono né Conte né Marotta, e però qui la presidenza, esattamente come gli altri due, non c’è mai e non dice una parola.

Invece descriviamo Conte come uno che fa e disfa, prendendo pacchetti pre-confezionati o mancando obiettivi che voleva. Sono del parere che Conte non sappia scegliere i giocatori: non vuole i grandi, ma gli ubbidienti. I più disponibili ad essere gestiti in un modo fondamentalista come il suo.

verona inter

L’Inter non è di Conte, ma di Suning. Zhang dov’è? Ci accorgiamo che Gazidis al Milan non parla, ma non di Zhang che fa la stessa cosa. Siamo in mano a stranieri che usano modi totalmente diversi dalla nostra cultura per gestire cose che invece vi appartengono fortemente. Così andiamo avanti a frasi fatte… E Conte che farà? Lui deve vincere, sennò va a casa”.

Non saper scegliere è un limite.

antonio conte foto mezzelani gmt

“Conte è un grande allenatore, con dei limiti come tutti. Per me la cosa più grande che ha fatto in carriera è stato arrivare ai quarti di finale con la Nazionale più modesta della storia, cui ha dato convinzione, idea, progetto e traguardo. Per il resto ha, ed ha avuto, bisogno di gente ubbidiente: il gioco lo gestisce lui in ogni parte del campo, ma i grandi giocatori vogliono fare da soli.

L’esempio della Juve, con Sarri arrivato a metà strada che ha alzato le mani e la squadra che ha preso il via da quel momento, secondo me Conte ancora non ha dimostrato di saperlo fare”.

antonio conte antonio conte antonio conte marotta zhang antonio conte foto mezzelani gmt04