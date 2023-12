17 dic 2023 15:33

"COS'È L'ARSENAL?" – DI CAPRIO SNOBBA IL CLUB LONDINESE E IL TEDESCO MESUT OZIL, GRANDE EX DEI GUNNERS, LO FULMINA: "L'ARSENAL HA PIÙ DI 25 ANNI, PER QUESTO NON LO CONOSCE". IL RIFERIMENTO E’ ALLA TEORIA SECONDO CUI L'ATTORE PROTAGONISTA DI 'TITANIC' NON ESCE MAI CON DONNE DI ETÀ SUPERIORE AI 25 ANNI. LA FRECCIATA HA MANDATO IN DELIRIO I TIFOSI DEI “GUNNERS”