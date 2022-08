14 ago 2022 01:18

"CRISTIANO RONALDO SE NE VA DALLO UNITED? BEATO LUI. NON ABBIAMO FATTO UN PENSIERINO A LUI, NON VERREBBE MAI IN UNA NEOPROMOSSA" - BERLUSCONI DOPO LA SCONFITTA DEL SUO MONZA CONTRO IL TORINO: “ABBIAMO FATTO 13 ACQUISTI E IO SONO QUELLO CHE PAGA. IL COLPO C'ERA, MA È SFUMATO. SPERIAMO DI…”