"LE CRITICHE? ME NE FREGA MENO DI NIENTE. LA GENTE NON SA CHE SUCCEDE NEGLI SPOGLIATOI" - LA LAZIO SI RILANCIA CON LA VITTORIA PER 3-1 SUL GENOA DEL DISASTROSO SHEVCHENKO, ACERBI, DOPO LA RETE E L’ESULTANZA POLEMICA, ATTACCA: "SARRI S'È ARRABBIATO? GIUSTO CHE SI INCAVOLI. CI SONO DELLE DIFFICOLTÀ. MA MEGLIO VINCERE CHE GIOCARE BENE” (SU QUESTO SARRI E’ ACCORDO?) - LE FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da corrieredellosport.it

francesco acerbi

Un gol e un’esultanza un po’ polemica di Francesco Acerbi. Ha zittito tutti, poi riguadagnato il campo durante Lazio-Genoa e ricominciato a giocare. A Dazn, il difensore è partito proprio da lì: “Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Meno male che la gente non sa cosa succede negli spogliatoi, ma è giusto, con quel decimo posto non è mai bello. Ci sono delle difficoltà, ce la stiamo mettendo tutta o quasi, secondo me.

Oggi è stata una partita giocata discretamente e da vincere a tutti i costi. Il percorso è altalenante, ma vincere è l’unica cosa che conta. Meglio vincere che giocare bene. Speriamo di dare una svolta, cerchiamo di farlo, al nostro campionato e in quello che facciamo in campo. L’impegno c’è sempre, ma mancano le distanze, siamo ingombranti di testa e anche le cose facili ci vengono difficili. Vinciamo a Venezia e speriamo ad anno nuovo, dopo un po’ di relax, di continuare a fare bene. Quando si vince la squadra è più convincente, con un poi di fatica facciamo quello che vuole Sarri. Dispiace per il gol preso, giusto che si incavoli anche il tecnico. I tifosi? Mi mancano allo stadio, ora ce ne sono ancora meno di quando c’era il Covid. Eravamo a zero, penso sempre positivo, ora ce ne sono 5mila. Va bene così".

