Estratto da www.corrieredellosport.it

Gigi Donnarumma resta nel mirino della critica. Le ultime prestazioni del portiere azzurro con la maglia del Paris Saint Germain, non sono piaciute a Fabien Barthez. L'ex portiere, campione del Mondo con la Francia nel 1998 […] "Da quattro o cinque anni troppi allenatori preferiscono portieri da 1 metro e 95 o più che occupano lo spazio. Non ho nulla contro, anche perché il migliore al mondo, Courtois, è alto 2 metri. Ma la formazione francese e non solo, ormai produce portieri formattati e privi di creatività, sacrificando quei portieri che magari misurano 1 metro 85, senza offrire loro una chance" ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Le Parisien.

GIANLUIGI DONNARUMMA

BARTHEZ SU DONNARUMMA: "E' TROPPO ALTO"

Barthez ha poi parlato di Donnarumma. "E' alto quasi due metri e non sta facendo una stagione eccezionale. Il gol di Coman in Champions League, illustra qualità e difetti di un portiere della sua altezza. Il problema non è la reattività sul gol, ma è legato alla sua tecnica che non era quella giusta. Avrebbe dovuto respingere la palla con il piede, invece che provarci con le mani. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica l’avrebbe parata".

