Gigi Garanzini per “La Stampa”

austria macedonia 2

Stasera si va alla scoperta della Spagna, domani di Francia-Germania nel confronto diretto del girone di ferro che contempla anche il Portogallo. Nel frattempo qualcosa di più sappiamo di Inghilterra e Olanda. Niente di trascendentale a Londra, parecchio ad Amsterdam. Di sicuro ci teniamo ben stretta l'Italia prendendo nota che il Belgio ne ha bissato non soltanto il punteggio, ma anche un'immagine di squadra che può andar lontano.

austria macedonia

Come del resto si sapeva. Si sapeva anche, difatti è una curiosità relativa ma non per questo meno interessante, che Belgio e Italia giocano e fanno gol in maniera profondamente diversa, per non dire opposta: l'una con un grande centravanti, l'altra praticamente senza.

Il che non significa che Immobile non sia un attaccante prezioso: lo ha ribadito con la Turchia, trovando il gol dopo averlo già sfiorato più di una volta in precedenza. La differenza è che il Belgio, proprio come l'Inter, si appoggia su Lukaku per far partire l'azione d'attacco, ben prima che per concluderla. Mentre l'Italia in manovra si giova dei movimenti senza palla di Immobile ma in linea di massima lo ignora, cercandolo e spesso trovandolo soltanto ad azione completata. Diciamo dunque che l'Italia ha ben più soluzioni d'attacco rispetto al Belgio: ma diciamolo sottovoce, che il film è appena cominciato.

lukaku

Una curiosità è che ben 5 partite su 7 si sono sbloccate in avvio di ripresa: è successo nell'ordine a Italia, Svizzera, Finlandia, Inghilterra e Olanda. Mentre una prima conferma, dopo aver visto Danimarca-Finlandia e Austria-Macedonia, è che 24 squadre per la fase finale dell'Europeo non sono tante. Sono davvero troppe.

italia turchia immobile

Si diceva di Inghilterra e Olanda. Al di là dei risultati, e considerato che entrambe affrontavano le sole potenziali rivali nel girone e aspettano squadre più comode, gli inglesi hanno ben controllato la Croazia, rischiato il minimo e creato il necessario. Gli olandesi, assai più creativi in costruzione, hanno pagato caro le assenze difensive di De Ligt e Van Djik. Così, dopo aver già rischiato in avvio, si son fatti rimontare nel finale un doppio vantaggio regalato dagli avversari. Ed è servito un terzo omaggio dello sventurato portiere Bushchan per spuntarla sulla squadra del vecchio Sheva.

lukaku