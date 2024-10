15 ott 2024 11:26

"DOVEVI RITIRARTI PER ANDARE IN UNA GRANDE SQUADRA" - ALLA FINE DELLA PARTITA DI NATIONS LEAGUE TRA POLONIA E PORTOGALLO, CRISTIANO RONALDO FA UNA BATTUTA AL VELENO CONTRO LA JUVENTUS CON IL SUO EX COMPAGNO IN BIANCONERO, WOJCIECH SZCZESNY: IL PORTIERE HA FATTO MARCIA INDIETRO SUL RITIRO PER ANDARE AL BARCELLONA - IL MOTIVO DEL LIVORE DI CR7? IL CONTENZIOSO SULLA FAMOSA "CARTA RONALDO": IL CLUB HA CHIESTO INDIETRO I 9,8 MILIONI VERSATI AL PORTOGHESE IN SEGUITO ALLA "MANOVRA STIPENDI" DEL 2020… - VIDEO