"FORZA BARCA? FORZA FERRARI, CAZZO!" - SIPARIETTO TRA IL PILOTA DELLA ROSSA, CARLOS SAINZ, E UN TIFOSO: DOPO I SELFIE DI RITO, IL FAN GLI CHIEDE DI AUTOGRAFARE UNA MAGLIETTA DEL BARCELLONA, MA IL PILOTA, TIFOSO DEL REAL MADRID, SI RIFIUTA: "NO QUESTA NO!" - QUANDO IL TIFOSO HA CERCATO DI STUZZICARLO URLANDO "FORZA BARCA", SAINZ HA RISPOSTO… - VIDEO

carlos sainz si rifiuta di autografare una maglietta del barcellona 4

Da autosprint.corrieredellosport.it

"Chiedetegli tutto ma non". Luglio, il GP di Francia alle spalle e quello di Ungheria da preparare, con ambizioni massime, dichiarate, in Ferrari. Carlos Sainz è reduce dalla bella gara corsa al Paul Ricard e ha incassato l'investitura di Damon Hill, a commentare come il pilota spagnolo abbia mostrato maggiori doti di leadership rispetto a Leclerc.

carlos sainz real madrid 3

Contesto Formula 1, poi ci sono altri colori, il "blaugrana" indigesto per lui che vede solo la camiseta Blanca del suo Real Madrid. Finisce nel TikTok di Marco, "Ferrari.fan_", il siparietto tra Carlos e un tifoso. Selfie di rito, poi la richiesta "inaccettabile" da parte di un altro tifoso: autografare una maglietta del Barcellona.

"No, questa qua no", con eleganza prova a scansare la trappola. Poi, al "Forza Barça" del tifoso, l'immancabile replica: "Forza Ferrari, Ca**o!".

carlos sainz si rifiuta di autografare una maglietta del barcellona 1 carlos sainz real madrid 2 carlos sainz real madrid 4 carlos sainz real madrid 1 carlos sainz real madrid 5 carlos sainz si rifiuta di autografare una maglietta del barcellona 3 carlos sainz pole position silverstone carlos sainz si rifiuta di autografare una maglietta del barcellona 2 carlos sainz charles leclerc sainz sainz