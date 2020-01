"FORZA, TORNERAI PIU’ FORTE DI PRIMA" – IL MESSAGGIO DI TOTTI A ZANIOLO – LA MAMMA: “AGLI EUROPEI IN CAMPO? DIPENDE DA COME REAGIRÀ. NON HA PAURA DELL’INTERVENTO MA SOLO DELL’ANESTESIA. SI E’ INFORTUNATO DA SOLO, QUANDO ERA IN MOVIMENTO" - “IO HO SCRITTO A NICOLO’ 'TI AMO ALL'INFINITO', RICEVENDO DA MIO FIGLIO TRE CUORICINI...SIAMO DUE DEFICIENTI”– IL CALCIATORE TWITTA DALLA CLINICA DOPO L'OPERAZIONE: "NON VEDO L'ORA DI TORNARE"

Nicolò: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma ??” pic.twitter.com/UuwGOEdcSa — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020

Calcio Roma, Zaniolo: Non vedo l'ora di tornare

(LaPresse) - "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma". Così Niccolò Zaniolo sui social dopo l'intervento al ginocchio destro eseguito a Villa Stuart dal professor Mariani. Il club giallorosso su Twitter pubblica anche una foto del giovane centrocampista dal suo lettino in clinica.

ZANIOLO

Da Un Giorno da Pecora

“Nicolo'? Ora è tranquillo, non ha paura dell'intervento ma solo dell'anestesia, che non ha mai fatto. Per questo sta chiedendo a tutti informazioni a riguardo. Oggi comunque è molto tranquillo, dice che la cosa poteva succedere perché lui fa il calciatore, l'ha presa con filosofia. Come si è infortunato? Quando era in movimento ha sentito il 'crack', e l'impatto che ha avuto con l'avversario non ha influito sull'infortunio, si è fatto male da solo quasi, col cambio di direzione che stava facendo”.

infortunio zaniolo foto mezzelani gmt36

A parlare, ai microfoni del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', è Francesca Costa, mamma del calciatore della As Roma Nicolò Zaniolo, che ieri si è infortunato gravemente nel corso di Roma Juventus. Ieri lei si sarà spaventata vedendolo a terra in lacrime. “Si, ho capito subito che stava provando davvero dolore, non è uno che finge”.

francesca costa 2

Qual è la prima cosa che le ha detto quando lo ha raggiunto alla clinica 'Villa Stuart'? “Nulla, stava piangendo”. Ha idea di quali potrebbero essere i tempi di recupero? Potremmo vederlo in campo agli Europei? “Dipende da lui, da come reagisce alle cure e alla riabilitazione, ora non si può sapere”. Nicolo' ha ricevuto delle dimostrazioni d'affetto da tutto il Paese. “Si. Ieri sera Alessandro Florenzi è venuto a trovarlo, e avendo il capitano della Roma subito lo stesso infortunio Nicolò lo ha ricoperto di domande. E Florenzi gli ha messo il ghiaccio sul ginocchio, rassicurandolo tantissimo. Inoltre ha ricevuto dimostrazioni d'affetto da moltissime persone”.

francesca costa 3

Totti lo ha chiamato? “Francesco gli ha scritto stamattina - ha detto a Rai Radio1 Francesca Costa -, e Balotelli gli ha mandato un messaggio vocale in cui gli diceva 'forza, ti sono vicino'”. La solidarietà è arrivata anche dai social. “Lukas Modric gli ha scritto su Instagram, e così hanno fatto molti altri, come Bonucci e Dybala”. Anche lei, su Instagram, gli ha scritto 'ti amo all'infinito', ricevendo da suo figlio tre cuoricini...”Siamo due deficienti insomma”, ha scherzato la madre del calciatore a Un Giorno da Pecora.

francesca costa 1 francesca costa 6 schermata 2019 01 22 alle 10.48.29 francesca costa mamma zaniolo 8 francesca costa mamma zaniolo 6 francesca costa mamma zaniolo 5 francesca costa mamma zaniolo 1 francesca costa e zaniolo Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram francesca costa 4 Francesca Costa Francesca Costa Francesca Costa Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram FRANCESCA COSTA - MAMMA DI ZANIOLO Francesca Costa su Instagram

infortunio zaniolo foto mezzelani gmt34 roma juve zaniolo zaniolo 9 FRANCESCA COSTA MAMMA ZANIOLO