I malumori di Mbappé sono uno shock a Parigi. E anche L’Equipe, pur ammettendo che “le informazioni rivelate dai nostri colleghi di Marca non sono una sorpresa assoluta”, si sofferma “impressionata” dalla rottura con il Psg. Mbappé non ne esce benissimo, se lui accusa il club di averlo “tradito”, i francesi la prendono a loro volta come un tradimento.

Nel suo editoriale, Lionel Dangoumau scrive che “Mbappé è davvero arrivato al punto da voler sbattere la porta? Così, a poche ore da una partita di Champions League?” E poi: “Dopo lo shock, è grande la tentazione di vedere in questo malessere solo un ego fuori luogo, in un giocatore che avrebbe quindi preferito, scusate la scorciatoia, giocare con Gianluca Scamacca piuttosto che con Neymar, tra le altre promesse non mantenute”.

Ma “il caso Mbappé rivela anche, ancora una volta, le croniche debolezze di un club che troppo spesso si è affidato ai suoi giocatori. Su richiesta di Doha, e per non perderlo, Nasser Al-Khelaïfi consegnò a Mbappé le chiavi del suo progetto. Il resto della stagione dirà se è stato il giusto prezzo da pagare per trionfare a Istanbul, il 10 giugno, nella finale di Champions League. Ma che il giocatore che deve incarnare il club, portarlo in vetta, abbia intenzione di lasciare la nave a metà stagione, quando è stata appena rinnovato a caro prezzo, è un inferno per il presidente del PSG“.

