8 mag 2022 15:00

"LA GUERRA IN UCRAINA E' PURA FOLLIA. SE AVESSERO GOVERNATO LE DONNE, IL CONFLITTO NON SAREBBE MAI SCOPPIATO" - IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE GIULIANO AMATO AGLI INTERNAZIONALI: "SE LA RUSSIA AVESSE AVUTO UNA LEADERSHIP FEMMINILE, UNA FOLLIA COME QUESTA NON LA VEDREMMO. LA PSICOLOGIA MASCHILE E' FATTA DI AGGRESSIVITA' E CHIUSURE" - E SUL TENNIS: "LE IMMAGINI DI DUE RIVALI CHE SI SALUTANO ALLA FINE DELLA PARTiTA VANNO FATTE VEDERE A..." - FOTO BY MEZZELANI