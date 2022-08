8 ago 2022 13:36

"HO UNO STRANO RAPPORTO CON LE RASATURE. I NUOTATORI SI RASANO OVUNQUE PER RIDURRE L'ATTRITO, IO NON LO FACCIO QUASI MAI, NON INTEGRALMENTE" - THOMAS CECCON, IL VENTENNE AZZURRO CHE HA INFRANTO IL RECORD DEL MONDO DEI 100 DORSO AGLI ULTIMI MONDIALI DI NUOTO: "A BUDAPEST MI SONO DEPILATO LE BRACCIA, IN ACQUA HAI UNA SENSAZIONE MOLTO BELLA MA PER CERTE COSE DEVO SAPERE DI ANDARE DAVVERO FORTE. ALTRIMENTI NON LO FACCIO" - "IO COME PHELPS? NON GLI VADO NEANCHE MINIMAMENTE VICINO…"