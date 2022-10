"ICARDI HA FATTO SESSO CON QUELLA TROIA DI CHINA SUAREZ" - WANDA NARA CONFERMA IL TRADIMENTO DI UN ANNO FA DA PARTE DI MAURITO – “LA CHINA MI HA FATTO UNA VIDEOCHIAMATA 2 GIORNI DOPO ESSERE ANDATA A LETTO CON MAURO E DICENDO DI VOLER VISITARE PARIGI. HO SBAGLIATO PERCHÉ AVREI DOVUTO DIRLE PERSONALMENTE COSA PENSAVO". DOPO AVER APPRESO DEL TRADIMENTO, INFATTI, LADY ICARDI HA SCRITTO SUI SOCIAL: "UN'ALTRA FAMIGLIA SFASCIATA PER UNA PUTTANA"

Mauro Icardi e China Suarez hanno fatto sesso un anno fa: così Wanda Nara è stata tradita. Dopo aver parlato solo di un flirt platonico tra l'ex attaccante dell'Inter e l'attrice ora viene a galla un'altra verità. Wanda, che di recente ha chiesto la separazione da Icardi, ha inviato un messaggio al giornalista Angel de Brito nel quale ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto tra l'ormai ex marito e China, che non ha esitato a definire pubblicamente una "Tr**a".

"Mi ha fatto una videochiamata due giorni dopo essere andata a letto con Mauro e dicendo di voler visitare Parigi", ha raccontato Wanda Nara. "Ho sbagliato perché avrei dovuto dirle personalmente cosa pensavo", ha aggiunto. Dopo aver appreso del tradimento, infatti, l'imprenditrice ha preferito lanciare una frecciatina su Instagram: "Un'altra famiglia sfasciata per una pu****a". Quando la Nara ha scoperto la tresca Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie ma pare che Wanda non abbia mai davvero archiviato del tutto la vicenda tanto da chiedere il divorzio 12 mesi dopo.

