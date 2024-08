"IMANE KHELIF? IL MIO È UN CASO DIVERSO. HO AFFRONTATO UN PERCORSO, DALLO SCORSO ANNO SONO DONNA" - PARLA VALENTINA PETRILLO, L'ATLETA TRANS ITALIANA CHE GAREGGERA' COME FEMMINA NEI 200 E 400 METRI ALLE PARALIMPIADI DI PARIGI: "HO FATTO DELLE CURE PER SCENDERE SOTTO LA SOGLIA DI TESTOSTERONE CONSENTITA. LE CRITICHE DALLA SPAGNA MI STUPISCONO. È UN MODELLO DI CIVILTÀ. HA UNA LEGISLAZIONE TRANSGENDER ALL’AVANGUARDIA. MA HO MESSO IN PREVENTIVO LE POLEMICHE. LA MIA RISPOSTA SARÀ SOLO IN PISTA…"

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Alessandro Gallo per “QN – il Resto del Carlino – la Nazione – il Giorno”

valentina petrillo 1

[...] Valentina Petrillo, 50 anni, tra meno di dieci giorni volerà a Parigi. Per la prima volta alle Paralimpiadi, nei 200 e 400, distanze sulle quali, un anno fa, nella capitale francese, vinse due medaglie di bronzo ai Mondiali. Prima volta ai Giochi per Valentina. Il 2 settembre avrà le batterie dei 400, il 6 quelle dei 200. Il 3 e il 7 le eventuali finali. Prima volta di un’atleta transgender alle Paralimpiadi. […]

valentina petrillo 3

Valentina, partiamo dall’inizio.

«Sono nata a Napoli il 2 ottobre 1973. Sono affetta dalla Sindrome di Stargardt e sono ipovedente. Nel 1994 sono arrivata a Bologna». […]

Il 2 ottobre 1973…

«Nasco come Fabrizio. Nel 2017 faccio coming out. Dal 2023 sono legalmente una donna».

Con un figlio.

«Mi ero sposato con Elena, dalla quale mi sono separata e con la quale sono in ottimi rapporti. È nato Lorenzo, che ha 9 anni. È l’unico autorizzato solo a chiamarmi papi».

valentina petrillo 2

[…] In rete intanto…

«Alt, prima di tutto una precisazione».

La faccia.

«Non ho nulla da dire né da commentare su Imane Khelif».

La pugile algerina oro a Parigi.

«Sì, non voglio entrare nella questione perché il mio è un caso diverso. Nel 2017 ho affrontato un percorso, dallo scorso anno sono donna».

C’è un film su di lei.

«Un documentario sulla mia vita ‘5 Nano Moli Il sogno olimpico di una donna trans’».

valentina petrillo 7

Spieghiamo cosa sono i 5 Nano Moli.

«È la soglia ormonale di testosterone per litro. Bisogna rimanere al di sotto di questa soglia per gareggiare tra le donne».

Lei ha fatto cure per scendere sotto questo limite.

«Sì, è un percorso che dura almeno sei mesi. Poi bisogna mantenerlo».

[…] «Non ho fatto questo per correre ai Giochi. Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita».

Sport professionistico?

valentina petrillo 6

«Magari. Lavoro per un’azienda di informatica. La Tas Group di Casalecchio, che devo ringraziare».

Per andare ai Giochi si è messa in ferie?

«No, da quest’anno esiste un permesso speciale. Non ho dovuto dare fondo al monte ferie come in passato. Fino all’anno scorso, ero in rosso per i giorni di vacanza. Ne avevo utilizzati più di quelli maturati. Ma la mia azienda mi ha sempre aiutato».

valentina petrillo 5

[…] Torniamo al professionismo: si guadagna con l’atletica?

«Ma quando mai. Non ho uno sponsor. Mi pago tutto da sola».

L’oro varrebbe 100mila euro, più o meno.

«Sì, l’argento 55mila e il bronzo 35mila. Ma se dovessi salire sul podio non guadagnerei quello che ho speso. Però sono felice, faccio atletica per passione».

[...]

In Spagna ce l’hanno con lei.

valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 6

«Questo mi stupisce. La Spagna è un modello di civiltà. Ha una legislazione transgender all’avanguardia. Melani Berges è l’atleta rimasta fuori dai Giochi. L’ho battuta per poco».

Ha messo in preventivo le polemiche?

«Sì, ho un vantaggio, posso replicare in pista. Ma, ripeto, ho scelto. La mia è una storia pubblica. Il mondo va avanti. Non ho soluzioni, ma nel mondo il 9 per cento delle persone non si identifica nel proprio genere». […]

valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 5 valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 1 valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 2 valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 3 valentina petrillo atleta transgender alle paralimpiadi 4 valentina petrillo 4