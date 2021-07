"IO VINCO, ATTACCATEVI AL CAZZO" - CIRO IMMOBILE SI SFOGA SUI SOCIAL DOPO LA FINALE E SFANCULA I CRITICI: "IN NEMMENO UN ANNO SCARPA D'ORO E CAMPIONE D'EUROPA, CONTINUATE A PARLARE, NEL FRATTEMPO CONTINUO A VINCERE. MAGNATEV' U LIMONE!" (2 GOL E 1 ASSIST PER LUI AGLI EUROPEI, LUCA TONI NEL MONDIALE 2006 AVEVA REALIZZATO 2 RETI) - MA LA SUA PRESTAZIONE CONTRO L'INGHILTERRA HA LASCIATO A DESIDERARE E ALL'ITALIA SERVE ANCHE UN'ALTERNATIVA A CIRO PER IL MONDIALE DEL 2022...

Campioni. Campioni d'Europa. Un trionfo azzurro a Wembley sotto il segno di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci. Una vittoria dolcissima, quella di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, il loro abbraccio in campo, le loro lacrime, sono già storia. Tutti promossi. Tutti eroi. Tutti eccezionali. Anche Ciro Immobile, nonostante le molte critiche che gli sono piovute addosso durante questo Euro 2020.

Critiche che, per inciso, non hanno risparmiato l'attaccante della Lazio nemmeno dopo la finalissima con l'Inghilterra: sostituito nel secondo tempo, non ha giocato una partita brillantissima. Ma tant'è. Conta solo il fatto di aver vinto. Anche con Ciro, al quale Roberto Mancini ha dato massima fiducia nel corso di tutta la competizione.

E Immobile, nel post-partita, si è voluto togliere più di un sassolino dalla scarpetta da calcio. Si gode il trionfo e, su Instagram, manda un messaggio chiarissimo a tutti quelli che lo hanno criticato per il suo rendimento.

Il messaggio arriva in risposta a un commento della moglie Jessica: "Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d'Europa e Scarpa d'Oro, si attaccano al ca*** tutti", si è sfogato Immobile. E ancora, ha ribadito il concetto: "Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev' u limone!". E tutti muti.

Il post in cui ha scritto la risposta è quello che potete vedere qui in calce, dove Immobile si mostra con il trofeo. E il post recita: Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande, a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso". E ora godiamoci il trionfo...

