"IO E WANDA SIAMO STATE DUE SCEME. VOLEVAMO GODERCI UNA NOTTE A MILANO ED E’ SUCCESSO UN CAOS TREMENDO" – ZAIRA, LA SORELLA GNOCCA DI WANDA NARA, PARLA DEL FINE SETTIMANA COINCISO CON L’INCONTRO TRA MAURO ICARDI E CHINA SUAREZ A PARIGI – WANDA INTANTO VOLA IN ARGENTINA. FESTEGGERA’ IL COMPLEANNO SENZA MAURITO. UNA NOTIZIA CHE GETTA NUOVE OMBRE SUL LORO RAPPORTO. E POI C’E’ UN DEJA VU': WANDA LONTANA, MAURITO A PARIGI DA SOLO (MARCATELO STRETTO!)

Da golssip.it

Jakob von Plessen zaira nara

Marcelo Polino, conduttore argentino, è tornato sull'infedeltà di Mauro Icardi in una conversazione con la sorella di Wanda: "Siete state due sceme, mentre facevate le valigie loro (Mauro e il compagno di Zaira Nara) avevano fatto un altro piano...". Zaira Nara ha ammesso: "Siamo state due sceme. Siamo partite perché a Milano c'era la settimana della moda, dovevamo fare degli incontri per i nostri marchi. Così abbiamo lasciato i ragazzi con Jakob (von Plessen) e Mauro. Siamo andate per lavoro. Come due sceme, per goderci una sola notte... Siamo partite una notte e poi un caos tremendo".

WANDA NARA

Da corrieredellosport.it

Wanda Nara sta programmando un viaggio in grande stile. È stata lei stessa a svelare un dettaglio in una delle sue ultime storie social. "Quale borsa porto come me a Baires?", ha chiesto ai suoi followers su Instagram, lasciando intendere un'imminente gita nella sua Buenos Aires, in Argentina. Come se non bastasse, la sorellina minore Zaira Nara ha fornito qualche particolare in più sul compleanno della showgirl argentina, che cadrà proprio questo weekend.

wanda nara mauro icardi

Secondo i media locali, Wanda Nara sarà presente alla festa "Personajes del Año" organizzata dalla rivista argentina "Gente". La serata di gala cade proprio il 9 dicembre, giorno del suo 35esimo compleanno. Zaira ha espresso il desiderio di "essere presente all'evento insieme" per poter trascorrere insieme il suo compleanno. A giudicare dalle ultime storie social pubblicate dalla moglie di Icardi, sembra proprio che il suo desiderio verrà esaudito. Ma che fine farà proprio Maurito? Di certo non potrà assentarsi per tutto il weekend visti i numerosi impegni con il Psg, in campo domenica sera contro il Monaco. Probabilmente all'argentino toccherà restare a Parigi mentre Wanda passerà il fine settimana con la sorella: una scena già vista proprio nel fatidico weekend della Fashion Week milanese e del lussuoso Le Royal Monceau-Raffles Hotel. Wanda lontana, Maurito a Parigi da solo: quasi un deja vù...

