25 mar 2022 13:06

DA "IT'S COMING ROME" A "YOU'RE STAYING AT HOME" - GLI INGLESI GODONO PER L'ESCLUSIONE DELL'ITALIA DA QATAR 2022 E INONDANO IL WEB CON MEME E SFOTTÒ CONTRO GLI AZZURRI - LA VERSIONE CAPOVOLTA DEL MEME IN CUI CHIELLINI TRATTIENE BUKAYO SAKA, LA REGINA CHE FA "BYE BYE" - ALMENO PROVIAMO A RIDERCI SU (PER NON PIANGERE)… - VIDEO