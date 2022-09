23 set 2022 18:15

LA "LAST DANCE" DI ROGER FEDERER – IL MONDO SI FERMA E SALUTA IL RE DEL TENNIS: ALLE 21.20 MILIONI DI APPASSIONATI ASSISTERANNO CON IL CUORE IN FRANTUMI ALL’ULTIMA PARTITA DI "KING ROGER" CHE IN COPPIA CON NADAL SFIDERA' IN DOPPIO GLI AMERICANI JACK SOCK E FRANCES TIAFOE NELLA LAVER CUP - “SONO SICURO CHE SARÀ MERAVIGLIOSO”, HA DETTO LO SVIZZERO – NADAL: "AVREI VOLUTO VORREI CHE QUESTO MOMENTO NON ARRIVASSE MAI. È UN GIORNO TRISTE” (DA DOMANI NIENTE SARA' PIU' COME PRIMA)