"MA CHE CAMPIONE È BERRETTINI?" – SCANZI IN VERSIONE ULTRA’ - "CHE VADANO AFFANCULO (OPS) QUELLI CHE GIOCANO SEMPRE A SMINUIRLO, IMMAGINO PER FAR MEDIA CON LA LORO VITA DA EUNUCHI ROSICONI. NEI QUARTI TROVERÀ IL RAPPER CIRCENSE MONFILS, CHE GIOCA A FARE IL BUFFONE, FA IL FINTO SIMPATICO (E QUALCUNO CI CREDE!), MA È UNO DEI TENNISTI PIÙ SCORRETTI DEL CIRCUITO - DOMANI PROVERÀ AD ACCEDERE AI QUARTI ANCHE SINNER. CI SONO OVVIAMENTE CHANCE…"

Ma che campione è Berrettini? Quanta forza, quanto talento, quanta costanza ha questo ragazzo? Matthew (chiamarlo Matteo fa male in questo periodo) ha appena battuto in tre set l’oltremodo ostico e oltremodo brutto Carreno Busta. Match difficilissimo, che Berrettini ha dominato con lucidità, serietà e forza mente le granitiche. Servizio prodigioso, dominio sui punti chiave incredibile. Un CAMPIONE. E che vadano neanche troppo garbatamente affanculo (ops) quelli che giocano sempre a sminuirlo, immagino per far media con la loro vita da eunuchi rosiconi.

Berrettini, un anno fa, non potè giocare gli ottavi a Melbourne per infortunio (il suo vero tallone d’Achille). Ora può già dire di avere raggiunto almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Sa giocare su ogni superficie, ha un servizio-sentenza, il dritto-maglio e la testa giusta. Che campione immenso!

Nei quarti Matthew troverà il Rapper Circense Monfils. Gael è un avversario semplicemente tremendo, sia per la forza (ha già vinto un torneo nel 2022 ed è in gran forma) sia per la sua vergognosa propensione a frignare ogni volta che è sotto nel punteggio. Monfils gioca a fare il buffone, fa il finto simpatico (e qualcuno ci crede!), ma è uno dei tennisti più scorretti del circuito. Un maestro odioso del medical time out quando gli fa comodo. Sarà il remake dei quarti di finale agli Us Open 2019, dove Berrettini vinse al termine di cinque set sanguinosi e annichilenti che mi costarono sette telecomandi spaccati. La partita sarà difficilissima, e per me in semi contro Nadal ci andrà l’odioso transalpino. Occorre però anche ricordare che, se Djokovid non avesse fatto l’emulo serbo di Montesano, a quest’ora nei quarti ci sarebbe stato lui.

Domani proverà ad accedere ai quarti anche Sinner. Vivremo come sempre il martirio, ma ci sono ovviamente chance. Nel frattempo, in doppio, oltre a un Kyrgios in versione deluxe con Kokkinakis, aggiungo che sono ai quarti anche Bolelli e Fognini. Una simile abbondanza nel tennis maschile italiano non si era MAI vista. Che meraviglia!

(Ah, dimenticavo. Cortei in eterno per la macellazione patita da Ciambellone Ariano per mano del divino Denis)

scanzi berrettini