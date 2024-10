"IL MAN CITY MI HA PRESO DI MIRA PER DEI CRIMINI CHE NON HO COMMESSO" - L'EX CALCIATORE DEL MANCHESTER CITY, BENJAMIN MENDY, FA CAUSA AL SUO VECCHIO CLUB E CHIEDE 14 MILIONI DI EURO PER GLI STIPENDI NON PAGATI NEL PERIODO IN CUI IL FRANCESE È STATO IN GALERA - IL 30ENNE È STATO ARRESTATO NEL 2021 DOPO LA DENUNCIA DI 6 DONNE, CHE AVEVANO RACCONTATO DI ESSERE STATE VIOLENTATE DURANTE UN FESTINO A CASA SUA, MA POI È STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE - MENDY: “NON STAVO FACENDO NULLA DI DIVERSO DA MOLTI GIOCATORI DELLA PRIMA SQUADRA DEL MANCHESTER CITY...”

Benjamin Mendy fa causa al Manchester City e chiede al club inglese 14 milioni di euro. Il difensore francese, che gioca con il Lorient, era stato arrestato nell'agosto del 2021 per stupro ed è stato assolto due anni più tardi. Il City nel periodo in cui Mendy è stato in galera non gli aveva versato lo stipendio.

Mendy […] Nell'estate del 2021 era stato arrestato, accusato di violenza sessuale da parte di sei donne. Il calciatore tra il 2018 e l'agosto 2021 (e anche dunque in piena pandemia) organizzava festini e appunto sei donne, che sono diventate poi otto in seguito, lo hanno accusato di violenza. Il francese si è sempre professato innocente, ha sempre dichiarato che quelli erano stati rapporti senza violenza e costrizione.

Un anno e mezzo dopo Mendy è stato ritenuto non colpevole per i primi sei capi di imputazione, in un secondo processo (chiusosi nell'estate del 2023) è stato prosciolto anche dalle altre due accuse. […] Mendy però ha avuto problemi economici. Perché non ha ricevuto lo stipendio.

MENDY FA CAUSA AL MANCHESTER CITY

Il difensore ha detto di aver chiesto dei soldi in prestito a tre ex compagni di squadra (Sterling, Bernardo Silva e Mahrez) per le spese legali e per pagare gli alimenti ai figli. E ora pretende gli stipendi che il club inglese non gli ha versato. […]

ALLE FESTE DI MENDY TANTI CALCIATORI DEL CITY

Mendy punta il dito contro il Manchester City e sottolinea come tanti compagni di squadra, incluso il capitano dell'epoca, erano alle sue feste: "Abbiamo tutti bevuto alcolici. Abbiamo tutti avuto relazioni occasionali con donne. Abbiamo tutti violato le restrizioni del Covid-19. Questo non scusa il mio comportamento, ma ritengo che sia ingiusto che il Manchester City mi abbia preso di mira nel modo in cui ha fatto. Non posso fare a meno di pensare che il club stia cercando di dipingere una narrazione secondo cui mi sono comportato in modo sconsiderato e la mia presunta sconsideratezza mi ha portato a essere arrestato per crimini che non ho commesso. Vorrei solo sottolineare che al momento in questione non stavo facendo nulla di diverso da molti giocatori della prima squadra del Manchester City".

