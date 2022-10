IL "MARINE" DEL CALCIO! SE NE VA A 62 ANNI GIAN PIERO VENTRONE, L'EX PREPARATORE ATLETICO DELLA JUVENTUS DI LIPPI CHE FU AL CENTRO DI UNO SCANDALO DOPING. DALLE PRIME INFORMAZIONI SAREBBE MORTO A CAUSA DI UNA LEUCEMIA FULMINANTE. LAVORAVA CON IL TOTTENHAM ALLENATO DA ANTONIO CONTE - LA DUREZZA DEI SUOI ALLENAMENTI, L'ORIGINE DEL SOPRANNOME "MARINE" E LA TERRIBILE "CAMPANELLA"...

Da repubblica.it

gian piero ventrone

È morto nella notte a Napoli Giampiero Ventrone. L'ex preparatore atletico della Juventus e attualmente al Tottenham con Conte aveva 62 anni. Dalle prime informazioni, Ventrone sarebbe morto a causa di una leucemia fulminante. La tragica notizia è iniziata a circolare nella mattina di oggi, confermata da fonti vicino al club inglese: il "marine", come era stato soprannominato per la durezza dei suoi allenamenti, ha continuato a lavorare fino a qualche giorno fa insieme al suo ex calciatore e ora allenatore, Antonio Conte.

Ventrone chiamato da Lippi alla Juve

La sua ascesa iniziò nel 1994, quando Marcello Lippi lo volle per preparare atleticamente la squadra che tre anni dopo avrebbe vinto l'ultima Champions League conquistata dal club bianconero. Diventato famoso per la "campanella" e per la durezza dei suoi allenamenti, chiuse la sua esperienza a Torino nel 2004, prima di peregrinare tra Ajaccio, Catania e i due club cinesi Jiangsu e Guangzhou. Dal 2021 era tornato nel calcio europeo accettando l'offerta del suo amico Conte, diventando preparatore fisico del Tottenham.

lippi ventrone