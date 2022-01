11 gen 2022 19:28

"MIO PADRE HA MESSO PRESSIONE AFFINCHÉ CONTINUASSI A CORRERE" - VALENTINO ROSSI CONFESSA LA ROTTURA IN FAMIGLIA AL MOMENTO DELLA DECISIONE DI SMETTERE: "MI HA CONSIGLIATO DI NON FERMARMI. PER ME GRAZIANO COMUNQUE È UN RIFERIMENTO. TUTTE LE NOSTRE COMUNICAZIONI RIGUARDANO PRINCIPALMENTE LE MOTO E, QUANDO ERO PICCOLO, I NOSTRI GIOCHI CONTEMPLAVANO SEMPRE I MOTORI" - IL FUTURO SULLE QUATTRO RUOTE...