7 dic 2024 14:50

"IL MONDO DELLO SCI DEVE INTERROGARSI, C'E' ESASPERAZIONE, SI STA ANDANDO OLTRE IL LIMITE" – DEBORAH COMPAGNONI RIFLETTE SULLA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI DOPO LA MORTE DI MATILDE LORENZI, LA GIOVANE PROMESSA DELLO SCI ITALIANO SCOMPARSA A 19 ANNI DOPO UNA CADUTA SULLE PISTE IN VAL SENALES: “LA POVERA MATILDE HA FATTO UN ERRORE. MA NON È CHE PER UN ERRORE DEVI RISCHIARE LA VITA” - "QUANDO SCIAVO IO, NON ERAVAMO COSÌ COSTRETTI IN UN FAZZOLETTO DI NEVE. C'ERA SPAZIO E AVEVAMO LINEE DI FUGA"