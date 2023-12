"MOU NON HA BISOGNO DI SENTIRSI DIRE QUESTE LECCATE DI CULO” - IL COMMENTO FUORIONDA DI MARCO NOSOTTI ALLA DOMANDA DEL COLLEGA ANGELO MANGIANTE DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DI JOSÈ MOURINHO - DOPO QUALCHE ORA SONO ARRIVATE LE SCUSE DEL "NOSO": "SONO MORTIFICATO. MI SCUSO CON IL MIO COLLEGA ANGELO PER UN COMMENTO INOPPORTUNO E FORSE UN PO’ GREVE. UN COMMENTO DA ‘SPOGLIATOIO’, FORSE DA ‘DIVANO’ E NON DA CAMPO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Vinciguerra per www.sportface.it

Clamoroso fuori onda […] in occasione della conferenza stampa post-partita di Josè Mourinho dopo Bologna-Roma. Protagonista della gaffe è stato il giornalista Marco Nosotti, collegato in studio mentre il suo collega Angelo Mangiante stava ponendo una domanda […] “Non ha bisogno di sentirsi dire queste leccate di culo” […]

Dopo qualche ore sono arrivate le scuse di Nosotti al suo collega: “Sono mortificato, ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per il fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po’ greve. Un commento da ‘spogliatoio’, forse da ‘divano’ e non da campo. Non ho considerato – e dire che dovrei saperlo bene – che a volte, per arrivare al punto, all’obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio…e abbraccio Angelo”.

