"NON È CHE PERCHÉ SONO CAMPIONE OLIMPICO DEVO ESSERE PIÙ STRONZO, ANZI, IO SONO RIMASTO SEMPRE ME STESSO” - MARCELL JACOBS È CARICO A PALLETTONI PER DIFENDERE LE SUE MEDAGLIE NEI 100 METRI E NELLA 4X100 VINTE A TOKYO 2020: "SONO MOLTO SERENO, NON HO MAI CORSO COSÌ FORTE COME HO FATTO IN QUESTI GIORNI. È VERO CHE LA PRESSIONE C'È ED È PESANTE, PERÒ QUANDO LAVORI A LIVELLO MENTALE TUTTO QUESTO LO PUOI TRASFORMARE IN ENERGIA. L'OBIETTIVO È CORRERE 9’’80 QUANDO CI SONO LE MEDAGLIE. NON PRIMA..."