(ANSA) - "Stiamo vivendo un momento di grande disagio nel vedere la Salernitana ultima in classifica". Lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, intervenendo questa mattina in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dal club campano. "In questi due anni ho sempre messo grande impegno e profuso investimenti importanti cercando di essere il più presente possibile e avendo a cuore le sorti dei giocatori. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato importante e abbiamo guadagnato la permanenza per il terzo anno di fila in Serie A. Non ci meritiamo questa squadra con gambe flaccide e con calciatori che non hanno voglia di sudare. La colpa della situazione attuale è mia, è giusto che il presidente ci metta la faccia".

Per Iervolino, però, "i problemi si annidano in un ambiente lacerato, ci sono delle fazioni e purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia necessaria per fare bene. Ci sono tanti giocatori che non amano Salerno e la Salernitana e che evidentemente vorrebbero stare altrove e non meritano di rimanere qui".

Il presidente della Salernitana ha ammesso che "i calciatori che sono rimasti hanno deluso tanto, hanno disatteso tutti gli impegni e devono prendersi le loro responsabilità, devono giocare a Salerno per la gioia di farlo o per la paura che questa sarà, sportivamente parlando, la tomba della loro carriera perché sarò molto duro con loro. A gennaio andranno via i calciatori che non vogliono restare e prenderemo solo giocatori che hanno una voglia matta di stare a Salerno, di amare questa città, questa gente e vogliono rendersi sempre disponibili. Abbiamo calciatori che se non giocano si lamentano, creano alibi e questo non va bene. Andiamo avanti con impegno, ce l'abbiamo fatta due anni fa e proveremo a farcela anche quest'anno. Abbiamo un valore della rosa importante e confido ancora in questa squadra".

