Dopo Greg Paltrinieri e Thomas Ceccon, anche Benedetta Pilato ha staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno: nella seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione, la 18enne campionessa tarantina ha ottenuto il minimo nei 100 rana donne. Il suo 1'05"80 è di 20 centesimi sotto il limite fissato dalla FIN e le consente di poter pensare con otto mesi di anticipo a prepararsi bene per mettere in bacheca una medaglia olimpica dopo quelle ottenute a Mondiali ed Europei. Nell'intervista a caldo ai microfoni Rai, Benedetta si è peraltro commossa per qualcosa che non c'entra con lo sport ma riguarda la vita di tutti noi: i terribili episodi di violenza sulle donne.

La tragedia della morte di Giulia Cecchettin, per la quale è in carcere l'ex compagno Filippo Turetta, ha toccato nel profondo la Pilato, che non è riuscita a fermare le lacrime quando si è sfogata in diretta: "Volevo dire una cosa che mi sta tanto a cuore. Non posso credere di dover vivere in un mondo in cui noi donne dobbiamo essere ogni giorno coraggiose in quello che facciamo. Io ai miei figli non voglio insegnare questo. Non voglio ritenermi fortunata se nella mia vita incontro una persona perbene, perché dovrebbe essere la quotidianità. Mi dà fastidio che davanti a tutte le notizie che sentiamo tutti i giorni ci siamo quasi abituati e non deve essere così".

