"PENSATE CHE ERA ARRIVATO QUI SENZA PANTALONCINI..." – DILETTA LEOTTA VA IN TILT VEDENDO GIANLUCA MANCINI IN MUTANDE E LO CHIAMA "GIANLUCA PELLEGRINI" (VIDEO STRACULT) – DA SABRINA FERILLI, IN COMPAGNIA DI FLAVIO CATTANEO, A CLAUDIA GERINI FINO A PRISCILLA BORTOLONI, L’EX CENTRALINISTA DIVENTATA UNA DELLE DONNE DI FIDUCIA DI DAN FRIEDKIN NELLA ROMA, CHI C’ERA IN QUOTA “FORZA GNOCCA” A VEDERE IL DERBY ALL’OLIMPICO – AVVISTATI ANCHE BLANCO, IL SINDACO GUALTIERI E... – FOTO BY MEZZELANI + VIDEO

sabrina ferilli giovanni malago foto mezzelani gmt86

Dopo le domande di rito, a fine intervista Diletta ha salutato il suo ospite chiamandolo "Gianluca Pellegrini". Tanto è bastato per far diventare virale lo spezzone di video in questione. Ma perché Diletta è stata "vittima" di questo lapsus? Analizzando l'intervista per intero è facile comprenderlo: sia poco prima che poco dopo i saluti la Leotta ha fatto riferimento ad un curioso episodio di campo.

Durante i festeggiamenti per il gol e la vittoria finale del derby, infatti, Gianluca Mancini aveva 'perso' anche i pantaloncini poi prestati dal compagno di squadra Lorenzo Pellegrini proprio per poter essere intervistato in diretta. Avendo citato più volte il centrocampista, quindi, la conduttrice si è confusa, 'creando' un nuovo fortissimo giocatore.

Una piccola gaffe sicuramente anche dovuta anche alla similarità fonetica tra Mancini e Pellegrini e all'imbarazzo del momento: "Pensate che era arrivato qui senza pantaloncini..." ha infatti sottolineato sorridendo la conduttrice.

sabrina ferilli flavio cattaneo foto mezzelani gmt61

FURLANI

Da corrieredellosport.it - Estratti

La sua fede romanista non è più una sorpresa, ma chi si sarebbe aspettato di vedere Mattia Furlani impazzire per Abraham e Angelino. Tra le naturali ammirazioni per Dybala, Lukaku e Pellegrini, il vicecampione mondiale indoor nel salto in lungo a Glasgow 2024 e campione europeo Under 20 a Gerusalemme 2023, nel derby non ha nascosto il suo tifo per il centravanti inglese e il terzino spagnolo. Furlani sabato era all’Olimpico per il derby ed è rimasto non solo contento della prestazione dell’esterno di sinistra, ma soprattutto per il ritorno in campo di Abraham dopo il lungo infortunio al crociato.

priscilla bortoloni foto mezzelani gmt94

Al momento del suo ingresso in campo ha esultato come un vero e proprio gol, con un salto verso l'alto e tanti applausi per il centravanti, oltre naturalmente al grido del suo nome insieme a tutto lo stadio. E come tutti i romanisti il diciannovenne di Marino, che ha indossato la maglia speciale del derby, ormai terminata sul sito e negli store della Roma ma ancora disponibile su adidas.it, ha esultato e festeggiato per la vittoria tra canti, cori e abbracci con gli amici.

roberto gualtieri foto mezzelani gmt130 priscilla bortoloni foto mezzelani gmt91

(...)

