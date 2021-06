"PENSO CHE SIA ORA CHE LA FRASE I TEDESCHI VINCONO SEMPRE VENGA MESSA A TACERE. RIPOSA IN PACE" – L'EX CENTRAVANTI DELL'INGHILTERRA GARY LINEKER MANDA IN SOFFITTA LA FRASE CHE LO PERSEGUITA DA OLTRE 30 ANNI - SOTTO GLI OCCHI DI WILLIAM E KATE LA NAZIONALE DEI TRE LEONI BATTE I TEDESCHI GRAZIE AI GOL DI STERLING E KANE E VOLA AI QUARTI - VIDEO

I think it’s time ‘the German always win’ phrase was put to bed. Rest in peace. ?? — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 29, 2021

Da "www.tuttosport.com"

william, kate e george allo stadio per inghilterra germania

L'Inghilterra elimina la Germania e vola ai quarti di finale di Euro2020. La nazionale inglese di Southgate batte 2-0 a Wembley i tedeschi grazie ai gol di Sterling e Kane e superano gli ottavi. Sfiderà, nel prossimo turno dell'Europeo, la vincente dell'ottavo di finale tra Svezia e Ucraina. Dopo un primo tempo senza reti, l'Inghilterra è riuscita a sbloccare il risultato al 75' con la rete di Sterling e poi ha raddoppiato all'86' con il gol di Kane. Eliminata la Germania, finisce così l'era di Low sulla panchina nazionale tedesca dopo 15 anni.

inghilterra germania 8

Primo tempo senza reti: 0-0 all'intervallo

Southgate si affida al tridente offensivo formato da Saka, Kane e Sterling mentre Low decide di schierare Timo Werner unica punta con Muller e Havertz a supporto sulla trequarti. I giocatori di Inghilterra e Germania si sono inginocchiati in segno di sostegno alla campagna Black Lives Matter contro ogni tipo di discriminazione prima dell'inizio dell'incontro. La nazionale inglese lo ha sempre fatto in questi Europei, per i tedeschi si è invece trattato della prima volta.

raheem sterling inghilterra germania 4

In tribuna presenti Beckham e il principe William, accompagnato dalla moglie Kate e dal primogenito George. Nella prima parte della sfida, la Germania sembra più determinata e con un atteggiamento più offensivo ma con il passare dei minuti è l'Inghilterra a prendere la gestione del gioco e ad affacciarsi con costanza dalle parti di Neuer. Il primo tiro in porta, infatti, è di Sterling che impegna il portiere tedesco con un bel tiro a giro. Alla mezz'ora, seconda chance per gli inglesi con il colpo di testa di Maguire che finisce altro sopra la traversa.

inghilterra germania 1 6

Dopo qualche minuto è la Germania ad avere una buonissima occasione per passare in vantaggio ma Pickford è bravissimo a opporsi al tiro di Werner. Poi, proprio prima dell'intervallo, la chance più nitida del primo tempo con Kane che ha l'opportunità di sbloccare il risultato ma è fermato da uno strepitoso intervento difensivo di Hummels. La prima frazione di gioco termina così senza reti, sullo 0-0.

william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 5

Prima Sterling, poi Kane: l'Inghilterra elimina la Germania

La ripresa inizia e la Germania sfiora subito il vantaggio: tiro potente di Havertz dal limite, bella risposta di Pickford. Replicano gli inglesi, un paio di minuti dopo, con l'incursione di Sterling, stoppato però dalla difesa tedesca. La partita è caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Al 68', arrivano i primi cambi: nella Germania entra Gnabry al posto di Timo Werner e per l'Inghilterra c'è l'ingresso in campo di Grealish per Saka.

inghilterra germania 1 4

A quindici minuti dal 90', si sblocca il risultato: l'Inghilterra va avanti grazie al gol di Sterling che la mette dentro da pochi passi su assist di Shaw dalla sinistra. All'81', la Germania ha subito l'occasione per pareggiare ma Muller, lanciato a rete da solo contro Pickford, sbaglia clamorosamente calciando fuori. L'errore di Muller è gravissimo e decisivo, anche perchè all'85' l'Inghilterra raddoppia e mette in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale: è Kane a segnare la rete del 2-0 con un colpo di testa vincente su cross perfetto di Grealish. Per Kane si tratta del primo gol in questo Europeo. Il risultato non cambia: l'Inghilterra vince 2-0 e vola ai quarti di Euro2020, eliminata la Germania di Low.

william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 4 inghilterra germania 3 inghilterra germania 1 3 inghilterra germania 1 2 inghilterra germania 1 1 inghilterra germania 4 inghilterra germania 5 inghilterra germania 1 inghilterra germania 7 raheem sterling inghilterra germania 1 inghilterra germania 6 inghilterra germania 2 inghilterra germania 1 5 raheem sterling inghilterra germania 3 raheem sterling inghilterra germania 2 raheem sterling inghilterra germania 5 william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 3 william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 6 william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 2 william, kate e george allo stadio per inghilterra germania 1 1