26 nov 2020 18:00

"IL PROGETTO DI CONTE È FALLITO" – CROSETTI: "DIFFICILE RICORDARE UN'INTER PEGGIORE IN EUROPA DA MOLTI ANNI E LA CLASSIFICA DI A NON CONFORTA DI SICURO. FORSE, DAVVERO SAREBBE STATO MEGLIO CHE IL MATRIMONIO SENZA AMORE CON CONTE SI ESTINGUESSE NELL'ADDIO 3 MESI FA – LA VECCHIA GLORIA VIDAL NON SOLTANTO NON SERVE QUASI PIÙ A NULLA MA È DANNOSA, DANNOSISSIMA…" - ILICIC E' RISALITO DAL POZZO...