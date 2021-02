IL "RINGHIO" E’ DIVENTATO UN BELATO - L'ENNESIMA PRESTAZIONE INDECENTE DEL NAPOLI METTE GATTUSO SULLA GRATICOLA MA DE LAURENTIIS TENTENNA (CON ALLEGRI E SPALLETTI A SPASSO COSA ASPETTA?) - LA SQUADRA E' FUORI DALLA COPPA ITALIA E LONTANA DALLA ZONA CHAMPIONS: RESTA SOLO L'EUROPA LEAGUE - ANCHE ZILIANI BASTONA GATTUSO: "CON TUTTA LA COMPRENSIONE PER RINO, SOTTO STRESS E CHIARAMENTE NEL PALLONE: DIRE "UN'ALTRA SQUADRA OGGI AVREBBE POTUTO PRENDERE 4-5 GOL" NON È IL MASSIMO..."

Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire "Un'altra squadra oggi avrebbe potuto prendere 4-5 gol" non è il massimo, in una semifinale di ritorno partita dallo 0-0. "E poi ha cominciato a piovere", disse un giorno Mazzarri. E fu la fine. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 10, 2021

Il Napoli perde contro l’Atalanta la qualificazione alla finale di Coppa Italia con una prestazione quasi inqualificabile

Il Napoli balla un solo quarto d’ora, il primo del secondo tempo, quando Lozano, il migliore dei suoi, o perlomeno il più convinto, prova a riaprire la sfida.

La squadra scende in campo disorientata, come scrive il Corriere della Sera, con poca convinzione nonostante lo 0-0 dell’andata che li aveva resi favoriti

Il Napoli è pallido e confuso. La difesa, in piena emergenza, viene tagliata a fette. Il centrocampo non protegge e non rilancia.

La crisi in casa Napoli è grossa e aver perso così, senza neanche lottare, il primo obiettivo stagionale la rende ancora più grave. Sebbene in alcuni ambienti si sia convinti che il presidente De Laurentiis abbia già fatto la sua scelta, cioè quella di terminare la stagione con Gattuso, i dubbi restano

difendere Gattuso diventa difficile. La volontà di De Laurentiis sarebbe quella di arrivare in fondo alla stagione senza scossoni. Ma il crollo, quasi verticale, potrebbe indurre il presidente a cambiare rotta. Quella di Bergamo è la decima sconfitta stagionale. Troppe per una squadra così ambiziosa. E allora potrebbe essere decisiva la partita di sabato al Maradona contro la Juventus. Non un esame facile.

