Da Un Giorno da Pecora

LAPO ELKANN NEVER GIVE UP

Oggi Buffon ha rinnovato con la Juventus? "Non sapete quanto godo, Gianluigi è una persona fantastica, di cuore ed un grandissimo campione”. A parlare è l'imprenditore e tifoso bianconero Lapo Elkann, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Dove sta passando la sua quarantena? “A Lisbona, in modo casuale: mi sono trovato qui in Portogallo quando sono state chiuse le frontiere”.

buffon

Da quanto tempo non esce di casa? “Da quando è iniziata la quarantena. Non vedo l'ora di tornare in Italia”. Come sta passando questo lockdown lusitano? “Sono in casa, lavoro tutto il giorno per supportare ed aiutare il mio Paese con la mia campagna di solidarietà”.

Si dedica anche alla cucina e alle pulizie di casa? “Si, pulisco e poi cucino”. Qual è il piatto che le riesce meglio? “Il mio cavallo di battaglia culinario è lo spaghetto 'sciuè sciue', che sarebbe lo spaghetto napoletano coi pomodorini”. E il secondo che le piace di più? “Non sono un grande cuoco: faccio una milanese, scaloppine oppure un'insalata col tonno”, ha spiegato Elkann a Rai Radio1.

