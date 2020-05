"LA RIPRESA DEL CAMPIONATO? NESSUNA PREVISIONE" - SPADAFORA: "SARA' DECISIVA LA CURVA DEI CONTAGI DA QUI AL 18 MAGGIO" - MANCANZA DI TAMPONI IN ALCUNE ZONE D’ITALIA (PARTICOLARMENTE IN LOMBARDIA) E COME AFFRONTARE IL CASO DI UNA POSITIVITÀ IN CORSO: SONO QUESTI I DUE PROBLEMI CHE RESTANO SUL TAPPETO DOPO L’INCONTRO TRA LA FIGC E IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO – UFFICIALE LO STOP DELLA SERIE C

Mancanza di disponibilità di tamponi in alcune zone d’Italia (particolarmente in Lombardia) e soprattutto modalità con cui affrontare il caso di una "positività in corsa" con l’obbligo di quarantena. Sono stati i due temi su cui le domande dei 20 membri del comitato tecnico-scientifico del governo alla delegazione della Federcalcio sono state più insistenti.

La riunione è durata un’ora e mezza e non c’è stato un verdetto. Ora gli scienziati dovranno valutare tutte le cose illustrate e scrivere una relazione, come vuole la prassi dell’attività del Comitato, al ministro della salute Roberto Speranza. Che poi, naturalmente, si confronterà in sede governativa con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

DA FASE 2 A 3

Per ora, comunque, siamo ancora alla fase degli allenamenti. Lo stesso protocollo preparato dalla commissione medica della Figc infatti non arriva fino alla fase delle partite. E’ però indiscutibile che il passaggio dalla fase 2 (allenamenti soft, quelli di questi giorni) alla fase 3 (cioè gli allenamenti con contatto fra i giocatori che chiama in causa l’idea del gruppo chiuso) costituisce una premessa indispensabile per la ripresa dell’attività agonistica. Su cui, però, ci dovrà essere un nuovo approfondimento. L’altro tema, che non investe però la sfera sanitaria e quindi l’attività del Comitato, è quello della copertura assicurativa, visto che la positività per covid è considerata dall’Inail un vero e proprio infortunio sul lavoro.

PROSSIMI GIORNI

Quali saranno le prossime puntate? Ora, la "valutazione" tecnica dovrà intrecciarsi con quella politica. Il Comitato è un "suggeritore" anche se è ovvio che il suo parere, lo dimostrano le scelte più recenti, è tenuto in grande considerazione dal governo fino al punto di aver ispirato tutti i Dpcm emanati nell’epoca della tempesta coronavirus. Visti gli impegni dell’Esecutivo, vedi decreto "economico", è molto probabile che si debba aspettare ancora qualche giorno per definire il quadro e capire se il campionato potrà davvero riprendere.

