"RONALDO AL REAL? PUÒ DARSI..." – ZIDANE NON ESCLUDE IL RITORNO DI CR7: “SAPPIAMO CHE TIPO DI PERSONA È E SOPRATTUTTO CIÒ CHE HA FATTO QUA. PERÒ ADESSO È UN GIOCATORE DELLA JUVE E…”. ANCHE BENZEMA GLI STRIZZA L’OCCHIO – CR7 SIBILLINO SUI SOCIAL: “C’È ANCORA TANTO DA CONQUISTARE INSIEME”. MA LA MAGLIA NON È DELLA JUVE... - VIDEO

Filippo Maria Ricci per gazzetta.it

ZIDANE CR7 CHAMPIONS

Arriva l’Atalanta, ma si parla soprattutto di Cristiano Ronaldo. Zidane apre a un suo ritorno, Benzema sorride ricordando i bei tempi, i giornali trattano il caso con grande fervore e attenzione.

Il portoghese stamattina occupava le prime pagine di As (in solitario) e Marca (in buona compagnia, con Mbappé e Haaland), i due quotidiani sportivi madrileni. Su As sono convinti che possa tornare, tanto che sul sito hanno fatto anche un pezzo ‘Il ritorno è possibile’, su Marca molto meno, pensano che nonostante gli ottimi rapporti tra le partite (Florentino Perez, Jorge Mendes, Andrea Agnelli) il Madrid voglia puntare sui giovani.

ZIDANE CR7 REAL

E Zidane? Cosa ne pensa? Beh, Zizou entra nel dibattito sul ritorno di CR7 a Madrid con un’apertura. L’inviato di Sky a Valdebebas Massimo Nebuloni ha intervistato in esclusiva il tecnico del Madrid e gli ha chiesto: “Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Ronaldo a Madrid. Quando ci sono così tante voci forse un fondo di verità c’è”. La risposta: “Può darsi, può darsi.

ZIDANE CR7

Sappiamo che tipo di persona è Cristiano e soprattutto ciò che ha fatto qua al Madrid. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo avere rispetto per lui e per la Juve”. In caso ci sarebbe posto per Ronaldo al Madrid e Zidane sarebbe contento di allenarlo? Zidane si è allargato in un grande sorriso: “Io ho fatto quello che ho fatto con Cristiano, ora vediamo cosa succederà in futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo, ed è stata una cosa impressionante, e ora è la Juve a goderselo”.

BENZEMA — Di CR7 hanno chiesto in conferenza stampa anche a Karim Benzema: “Con Cristiano abbiamo fatto tante cose qui a Madrid, tanti gol, tante azioni, tanti assist, però è stato tempo fa, sono passati 3 anni e gioca in un’altra squadra. Cosa posso dire? Io non sono né il presidente né l’allenatore del Madrid e non so se Cristiano sta bene o meno nella Juve. Giocare di nuovo con lui? Beh, chiaro… Ha sempre fatto bene e segnerà sempre, però non so se può venire al Madrid”.

CR7: “C’È ANCORA TANTO DA CONQUISTARE INSIEME”

Da gazzetta.it

cr7 maglia portogallo

“C’è ancora tanto da conquistare e credo che possiamo farlo insieme”. Fuori dal contesto l’ultimo post di Cristiano Ronaldo, sembrerebbe un abbraccio alla Juve e al suo futuro in bianconero nei giorni delle voci sulle possibilità di una sua partenza, magari destinazione Real, alimentate dal “Può darsi” di oggi di Zidane all’ipotesi di ritorno di CR7.

Il contesto però è un video postato sui social in cui Ronaldo sceglie non la maglia della Juventus ma quella del Portogallo, e l’argomento non è il resto della stagione juventina dopo l’uscita dalla Champions League bensì è un post celebrativo dei 770 gol segnati in carriera.

“C’è ancora tanto da raggiungere e credo che possiamo farlo insieme”, laddove “insieme a chi” resta poco chiaro: alla Juve? Oppure, in assenza di riferimenti bianconeri, insieme ai propri fan, a cui si rivolge?

cagliari juve cr7

“I gol sono una parte essenziale di chi sono”, scrive Cristiano nel suo post pubblicato in scia a quello di ieri in cui aveva festeggiato il superamento dei 767 gol di Pelé. Anche quello in maglia Portogallo... “Non posso smettere di volere di più, guardando avanti al prossimo record da raggiungere! Voglio sempre di più e penso che questo è il motivo per cui la gente spesso dice che ho così tanta energia e non mi fermo mai. Forse è vero, ma è essenziale per tenermi vivo”.

cagliari juve cr7

Le critiche dopo l’eliminazione coi suoi connazionali del Porto, il gesto dell’orecchio (come dire “Non sento”) dopo il terzo gol al Cagliari, il no all’intervista post partita (il labiale “No, non parlo”), l’apertura di oggi di Zidane per un affare comunque complesso. Sono giorni tesi per Cristiano. Se i risultati sono quelli di Cagliari, la Juve si prende il buono che questo significa sul campo. Ma è naturale interrogarsi sul futuro.

cagliari juve cr7 cragno