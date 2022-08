"L’ARBITRO DI BELLO? DOVREBBE CHIAMARSI DI BRUTTO"- IL MONZA PERDE ANCHE CON L’UDINESE, IL PRESIDENTE DEI BRIANZOLI BERLUSCONI SE LA PRENDE CON IL DIRETTORE DI GARA - "UN ARBITRAGGIO SCANDALOSO. GLI AVVERSARI ERANO IN 12, C'ERA ANCHE L'ARBITRO CON LORO" – IL TECNICO DEL MONZA STROPPA ALLONTANA IL FANTASMA DE ZERBI: "OCCORRE TEMPO" (E IL CAV ASSICURA: "IL SUO FUTURO E' QUI") - VIDEO

Il Monza subisce la terza sconfitta nelle prime tre giornate di Serie A. All'U-Power Stadium i brianzoli vengono rimontati dall'Udinese (vantaggio di Colpani, Beto e Udogie per i friulani). Frustrazione e delusione in casa biancorossa, con il presidente Silvio Berlusconi polemico nei confronti del direttore di gara: "Gli avversari erano in 12, c'era anche l'arbitro con loro. Un arbitraggio scandaloso. Come si chiama l'arbitro, Di Bello? Ecco, dovrebbe chiamarsi Di Brutto".

