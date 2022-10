11 ott 2022 11:32

"SCAPPATI DI CASA NON È UN'OFFESA, È UN'OPINIONE MIA. DIEGO HA FATTO UN MIRACOLO. IO NE DICO TANTE DI CAZZATE" - ANTONIO CASSANO, INTERVISTATO DA "LE IENE", RISPONDE ALLE CRITICHE DEGLI EX GIOCATORI DEL NAPOLI DOPO LE SUE FRASI SULLO SCUDETTO VINTO NELL'87 - "POSSO DIRE CHE ERANO MEDIOCRI, SCARSI? NON MI RISULTA CHE NEL NAPOLI GIOCASSERO XAVI, INIESTA, PIRLO" - "LE FRASI DI CIRO FERRARA? DETTO DA LUI È GIÀ ABBASTANZA PARTICOLARE, NON PARLIAMO DI FREUD. IO STO ZITTO SOLO SE ME LO DICONO I MIEI FIGLI E NON CIRO FERRARA. CHI DEVE STARE ZITTO È LUI…"