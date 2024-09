"SE CHI COMANDA NON INIZIA A PENSARE CHE I GIOCATORI SI FANNO MALE PERCHÉ SI GIOCA TROPPO ABBIAMO UN PROBLEMA" - CARLO ANCELOTTI, PRIMA DELL'ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE, SI SCAGLIA CONTRO IL NUOVO FORMAT DEL TORNEO: "IL CALENDARIO È TROPPO ESIGENTE. BISOGNA RIDURRE IL NUMERO DI MATCH PER AVERE COMPETIZIONI PIÙ ATTRATTIVE" - "UN TEMPO IN ESTATE AVEVAMO 5 SETTIMANE PER LAVORARE COI GIOCATORI E PREPARARLI PER LA STAGIONE. ADESSO…"

Parte la nuova Champions e Carlo Ancelotti, il re della competizione, ne approfitta per lanciare un appello ai vertici del calcio perché riducano il numero di partite, che invece continuano ad aumentare. Lo fa come di consueto con grazia ed educazione, ma le sue parole non possono essere ignorate.

[…] “È una cosa che non possiamo controllare – ha detto Ancelotti –. Ci proviamo, ma non possiamo fare molto: il calendario è troppo esigente. Domani inizia una nuova competizione e vediamo come andrà, magari sarà più divertente di prima ma al momento abbiamo una sola certezza, che dobbiamo giocare due partite in più. Se gli organismi di comando del calcio non iniziano a pensare che i giocatori si fanno male perché si gioca troppo abbiamo un problema. Chiedo che facciano una riflessione sulla riduzione del numero di partite per avere competizioni più attrattive”.

[…] “Un tempo in estate avevamo 5 settimane per lavorare coi giocatori e prepararli fisicamente per la stagione. Quest’anno abbiamo avuto alcuni elementi il 9 di agosto, a pochi giorni dalla prima sfida ufficiale. Partendo dal 9 agosto le 5 settimane scadono in questi giorni quindi stiamo terminando la preparazione, solo che in queste 5 settimane abbiamo già giocato 6 partite”. […]

