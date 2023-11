"UNA SETTIMANA PRIMA DI PSG-ATALANTA ANDAI A TROVARE ILICIC IN CLINICA. AVEVA PERSO 12 CHILI" - L'ALLENATORE DELLA "DEA", GIAN PIERO GASPERINI, PARLA DELLA DEPRESSIONE DEL CALCIATORE SLOVENO DURANTE IL COVID: "NON SOPPORTAVA PIÙ LA LONTANANZA DALLA FAMIGLIA. ERA IMPRESSIONANTE. QUANDO ANDAI A VISITARLO LO TIRAI SU, ERA COME AVER PRESO IN BRACCIO UN MANICHINO…"

Da www.repubblica.it

gasperini ilicic

In una lunga intervista a ‘Radio Serie A’, Gian Piero Gasperini […] si è commosso parlando di Ilicic, il giocatore sloveno che proprio dopo aver contratto il virus è caduto in depressione. “Josip si è ammalato qui. Ha iniziato ad avere dei sintomi e da quel momento si è completamente isolato – ha raccontato Gasperini –. Da quel momento in poi è stata tutta una progressione. Non sopportava più di non essere a casa, la lontananza dalla famiglia, da lì in avanti è iniziata questa sua difficoltà”.

josip ilicic 2

LA VISITA IN CLINICA

Gasperini racconta un episodio avvenuto nell’agosto del 2020 prima della partenza per Lisbona dove l’Atalanta avrebbe affrontato il Psg nei quarti di Champions: “[…]Una settimana prima di partire per Lisbona sono andato a trovarlo in una clinica , aveva perso qualcosa come 10-12 chili. Era impressionante, l’ho tirato su ed era come aver preso in braccio un manichino”.

tifosi dell atalanta incontrano josip ilicic gasperini gian piero gasperini 4 gian piero gasperini 1 gian piero gasperini 2 ilicic josip ilicic 10 josip ilicic 3 josip ilicic 4 josip ilicic 9 josip ilicic 6 josip ilicic 8 josip ilicic lascia l atalanta 4 josip ilicic 2 josip ilicic lascia l atalanta 4 josip ilicic 3 josip ilicic 1 josip ilicic lascia l atalanta 7 josip ilicic lascia l atalanta 5 tifosi dell atalanta incontrano josip ilicic tifosi dell atalanta incontrano josip ilicic