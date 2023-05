"SI VA AVANTI COSÌ, TRA LE IMMAGINI AVVILENTI DEL FINALE DI BERGAMO, CONDITE DA COMMENTI INSOPPORTABILI" - GARANZINI: "CHE SENSO HANNO I DISTINGUO ETNICI DI GASPERINI? E PERCHÉ ALLEGRI DICE CHE L’UNICA È TACERE? MA NON SI ERA DETTO CHE IL SOLO RIMEDIO ERA ANDARSENE E LASCIARE LÌ QUEI QUATTRO DEFICIENTI? MACCHÉ. SI SOSPENDE PER UN MINUTO. POI SI RICOMINCIA, E SE IL BERSAGLIO FA GOL E ESULTA LO SI AMMONISCE. POI ARRIVANO LA REVOCA DELLA SQUALIFICA E LE SCUSE DELLA FIGC. MA LA PARROCCHIA ARBITRALE NON FA PARTE DELLA FIGC?"

Gigi Garanzini per www.lastampa.it

DUSAN VLAHOVIC

Si va avanti così, tra […] le immagini avvilenti del finale di Bergamo, condite da commenti sempre più insopportabili, e quelle rigeneranti del Maradona […] Dove sarà l’errore? Dove starà l’anomalia? Che senso hanno i distinguo etnici di Gasperini pur di non ammettere che gli stadi traboccano di razzismo? E perché Allegri osserva, in sostanza, che l’unica è tacere per evitare che al danno si aggiunga la beffa?

Ma non si era detto, e sono passati anni e annorum, che il solo rimedio possibile era andarsene dal campo e lasciarli lì con un palmo di naso, quei quattro deficienti che nel frattempo sono diventati legioni proprio perché nessuno se ne va mai? Macché. Al massimo si sospende per un minuto. Poi si ricomincia, e se il bersaglio si sbaglia a far gol e ad esultare lo si ammonisce, ieri Lukaku oggi Vlahovic. Dopodiché arrivano nel caso di Lukaku la revoca della squalifica e in quello di Vlahovic le scuse immediate della Figc. Domanda. Ma la parrocchia arbitrale non fa parte della Figc?

romelu lukaku 3

Su alégher, andava a capo il sommo Brera quando proprio non se ne usciva. E allora alégher con una settimana europea di gran gala, il primo dei due derby milanesi di Coppa Campioni, Juventus e Roma a loro volta in semifinale di Europa League e la Fiorentina in Conference, qualunque cosa voglia dire. Sono 5 semifinaliste su 12, mai successo nemmeno ai tempi – lontani - in cui il nostro era il campionato più bello del mondo.

CORI RAZZISTI CONTRO LUKAKU DURANTE JUVE INTER DUSAN VLAHOVIC romelu lukaku 2 vlahovic atalanta juventus DUSAN VLAHOVIC

romelu lukaku 4 CORI RAZZISTI CONTRO LUKAKU DURANTE JUVE INTER