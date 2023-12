"SIETE PATETICI" - L'ATTACCO FURIOSO DELL’UCRAINO DOLGOPOLOV, EX NUMERO 13 ATP, AI COLLEGHI TENNISTI CHE HANNO PRESO PARTE A UN TORNEO DI ESIBIZIONE A SAN PIETROBURGO: "È UNA VERGOGNA, SOPRATTUTTO PER I GIOCATORI EUROPEI. NON RIESCO A CAPIRLO, NON SO COSA ABBIANO IN MENTE. SI ACCAPARRANO SOLO IL DENARO NERO” - IL 35ENNE TENNISTA UCRAINO HA DECISO DI METTERE DA PARTE LA RACCHETTA DECIDENDO DI ARRUOLARSI NELL’ESERCITO DI KIEV DOPO L'INVASIONE RUSSA...

Dal 24 febbraio 2022 la vita di Alexandr Dolgopolov è totalmente cambiata: il 35enne tennista ucraino ha infatti deciso di mettere da parte la racchetta e il tennis decidendo di arruolarsi nell’esercito della sua nazione dopo l'invasione russa, mettendo così a repentaglio la propria vita per il futuro del paese.

In alcune recenti interviste, il giocatore nativo di Kiev - best ranking nel gennaio 2012 con il 13° posto nella classifica Atp - non solo ha raccontato gli orrori della guerra ma ha anche tirato le orecchie ad alcuni suoi colleghi che hanno partecipato a tornei organizzati dalla Russia.

Dolgopolov, che attacco ai colleghi tennisti: "Vergognosi"

Su 'X', Alexandr Dolgopolov si è letteralmente scagliato contro alcuni tennisti che hanno preso parte a un torneo di esibizione, andato in scena a San Pietroburgo dal 1° al 3 dicembre scorso. "È una vergogna, soprattutto per i giocatori europei. Non riesco a capirlo, non so cosa abbiano in mente. Si accaparrano solo il denaro nero. I russi - attacca il classe 1988 - minacciano quotidianamente l'Europa con attacchi nucleari, con ricatti energetici, e loro scelgono comunque di andare lì a fare soldi.

Questi ragazzi non sono alla ricerca disperata di denaro. Bautista è in tour da quindici anni e Mannarino più o meno lo stesso. Per me è una presa in giro. È patetico”, sottolinea l'ucraino che non segue più il tennis come una volta: "Vedo quello che succede, alcuni risultati, perché sono su Twitter (su 'X', ndr), ma non so quando ho guardato l'ultima volta una partita".

