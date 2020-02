9 feb 2020 20:12

"SILENZIO, PARLA LA LAZIO": CAICEDO-GOL MANDA LA BANDA INZAGHI A MENO UNO DALLA JUVE E ANNA FALCHI ESULTA CON UNA FOTO PICCANTINA! DOMENICA PROSSIMA C’E’ LA SUPERSFIDA CON L’INTER – PROTESTE DEL PARMA PER UN INTERVENTO DI ACERBI SU CORNELIUS (L'ARBITRO FISCHIA LA PRIMA SPINTA DEL DANESE), IL TECNICO DEI DUCALI D’AVERSA PUNGE SIMONE INZAGHI: “PARTITA FINITA? NON E’ MAI COMINCIATA”- PER LA LAZIO E' IL 18ESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO (E' LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE IN 120 ANNI DI STORIA)