BRUNO FERNANDES

La stagione del Manchester United è stata molto al di sotto delle aspettative, con il club fuori dai posti validi per la Champions League e lontano dagli obiettivi prefissati in estate. Il clima all’interno dello spogliatoio era piuttosto pesante, con molte faide interne che hanno funestato l’annata dei Red Devils. Ed in queste ore è uscito in rete un video in cui Bruno Fernandes se la prende con due dei suoi compagni di squadra in uno scambio di insulti diventato immediatamente virale.

BRUNO FERNANDES FRED ALEX TELLES

La rabbia di Bruno Fernandes

In un video emerso in questi ultimi giorni sui social, pubblicato dall’agenzia di marketing calcistica brasiliana O Clube Football come parte di un documentario intitolato “Un giorno nella vita di Telles“. Nel filmato lo stesso Alex Telles in compagnia di Fred è in piedi fuori dal centro sportivo di Carrington intento a fare delle riprese, e non appena Bruno Fernandes li vede da lontano gli grida: “Smettetela di essere così cogl****!“. Ma non è tutto, perchè poco dopo il portoghese aggiunge: “Siete qui per giocare a calcio, non per fare film!“. Poi conclude con classe rivolgendosi alla troupe televisiva : “Filmate il mio caz**!“.

BRUNO FERNANDES FRED ALEX TELLES

E i tifosi lo vogliono capitano

Fred e Telles, apparentemente confusi dall’aggressività di Bruno Fernandes, rispondono al centrocampista: “Rilassati, caz**!“. Come riportato dal Daily Mail, nonostante l’uso di imprecazioni, lo scambio di battute è presumibilmente uno scherzo tra compagni di squadra, ma ciò non ha impedito ai tifosi dello United di lodare la “mentalità da capitano” mostrata dal portoghese. E con Harry Maguire a cui probabilmente verrà tolta la fascia dal braccio, sono in molti a chiedere al nuovo tecnico Ten Haag di insignire l’ex Sampdoria dei gradi di capitano dei Red Devils…

