6 set 2022 12:40

"SPALLETTI FACCIA PIÙ ATTENZIONE CONTRO LE PICCOLE, COSÌ HA PERSO LO SCUDETTO" - LUCIANO MOGGI ENTRA IN SCIVOLATA SULL'ALLENATORE DEL NAPOLI: "LA VITTORIA CONTRO LA LAZIO DOPO IL PAREGGIO CON IL LECCE DOVREBBE SUONARE A MONITO PER MISTER SPALLETTI. PER ESPERIENZA PASSATA AVREBBE DOVUTO SAPERE COME E QUANTO OCCORRA RESPONSABILIZZARE I PROPRI GIOCATORI"- ANCHE SACCHI SE LA PRENDE CON L'ALLENATORE: "SPESSO NON FINISCE LE COSE. IL NAPOLI FA UN PRESSINGHINO, NON UN PRESSING VERO E PROPRIO. DEVE DARE PIÙ CONVINZIONE AI GIOCATORI, INVECE…"