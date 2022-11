"SUPERMAN", ANZI MEGLIO – L’INCREDIBILE STORIA DI ENNER VALENCIA, L’ATTACCANTE DELL’ECUADOR CHE HA REALIZZATO UNA DOPPIETTA NELLA PARTITA INAUGURALE DEI MONDIALI CONTRO IL QATAR – NEL 2016 "SUPERMAN" VALENCIA SIMULO’ UN GRAVE INFORTUNIO PER EVITARE L’ARRESTO. A BORDO CAMPO C’ERA LA POLIZIA PRONTO AD AMMANETTARLO PER I… - VIDEO

In Inghilterra lo chiamavano “Superman”. Parlare di Enner Valencia come di un supereroe si può solo se si considera il tabellino nelle fasi finali della Coppa del Mondo. Con la sua doppietta nel primo tempo (ma i gol avrebbero potuto essere 3 se il Var non avesse annullato per fuorigioco la prima rete) il 33enne attaccante fa volare la “Tri”, la nazionale sudamericana, e porta a 5 i gol realizzati in 4 partite ai Mondiali.

Il bomber, attualmente al Fenerbache, ha giocato in passato in Premier League con Everton e West Ham ma è conosciuto soprattutto per una storia incredibile. Il 6 ottobre 2016 nel finale della partita contro il Cile per le qualificazioni ai Mondiali 2018 ha simulato un grave infortunio per evitare l’arresto. A bordo campo c’era la polizia pronto ad ammanettarlo per i mancati alimenti versati alla figlia (si parlava di un ammanco di oltre 15 mila dollari). Grazie al provvidenziale intervento di un avvocato Valencia riuscì a raggiungere un accordo con la giustizia ed evitare le manette. "Superman"? No, molto meglio.

