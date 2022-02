"TUTTE LE NAZIONALI FACCIANO COME LA POLONIA. VEDIAMO SE LA FIFA HA LE PALLE DI FAR VINCERE IL MONDIALE A TAVOLINO ALLA RUSSIA..." - IL PORTIERE POLACCO DELLA JUVE SZCZESNY: "ABBIAMO FATTO LA SCELTA GIUSTA A NON VOLER DISPUTARE I PLAYOFF CONTRO LA RUSSIA. SPERIAMO CHE LA PARTITA NON SI GIOCHI E CHE LA RUSSIA NON FACCIA IL MONDIALE”. ANCHE LA SVEZIA SI RIFIUTA DI GIOCARE CONTRO LA RUSSIA (HANNO ANCORA SENSO I PLAYOFF MONDIALI? COSA DICE INFANTINO?)

"Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei playoff per il Mondiale e sono molto contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi come Nazionale non giocheremo e se dovremo perdere a tavolino lo faremo a testa alta sapendo di aver fatto la cosa giusta. Detto questo speriamo che la partita non si giochi e che la Russia non faccia il Mondiale".

Wojciech Szczesny non le manda a dire. Al termine di Empoli-Juve il portiere bianconero e della Polonia aggiunge: "Tutte le nazionali dovrebbero seguire il nostro esempio. Ora vedremo se la Fifa avrà le palle di far vincere il Mondiale a tavolino alla Russia. La maggior parte dei russi sono contro la guerra sono convinto. Ma il loro governo ha fatto un'altra scelta".

"Ci hanno pressato uomo contro uomo a tutto campo, so che è una brutta scusa, ma te la dico comunque: non potevamo mai trovare la profondità perché c'era un vento molto forte contro, quindi eravamo costretti a giocarla sotto pressione e a campo aperto ogni tanto sbagli. Nel secondo tempo, nel dubbio, si buttava la palla lunga e si allungava la squadra avversaria ed è andata un po' meglio. Però va detto anche che l'Empoli l'ha preparata benissimo e ci hanno messo parecchio in difficoltà".

LO SCUDETTO?— "L'occhiata in alto la diamo sempre (sorride, ndr). Abbiamo davanti a noi degli obiettivi molto importanti. Se ce la facciamo non lo so, siamo ancora dietro, però quelli davanti stanno frenando un po' e ci proviamo, ma ora prendiamo una partita alla volta. Oggi era fondamentale portare a casa i tre punti, lo abbiamo fatto, soffrendo un po', ma domani ci sarà scritto +3 Juventus e l'importante è questo. Poi dove si arriva si arriva. Noi abbiamo l'obiettivo di arrivare a 83 punti e basta. Pensiamo a vincere la prossima. Abbiamo ancora 11 partite, ci sono ancora 33 punti da prendere, se servono 83 punti e basta, bene, ma non dobbiamo avere il rammarico di non arrivare agli 83 punti".

VITAMINA DUSAN— "L'arrivo di uno come Vlahovic porta entusiasmo, poi si vede sul campo che ci dà una presenza davanti, è molto bravo a tenere la palla, poi quando è davanti alla porta non la sbaglia mai. Ci ha portato tanto entusiasmo e qualità, quindi sarà un giocatore molto importane per il futuro di questa squadra".

