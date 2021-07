7 lug 2021 18:53

"CON TUTTO IL RISPETTO PER L'INGHILTERRA SUL PIANO TECNICO LA VERA FINALE È STATA ITALIA-SPAGNA" – GARANZINI: "MERITAVA LA SQUADRA DI LUIS ENRIQUE. E' STATA UN'ITALIA VECCHIA MANIERA, CAPACE DI MORDERE SOLTANTO IN CONTROPIEDE. SEGNO CHE L'ARROCCO FA ANCORA PARTE DEL DNA DI UNA NAZIONALE CHE PAREVA AVER MUTATO PELLE. E INVECE NON HA DISIMPARATO A DIFENDERSI…"