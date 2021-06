"VERRANNO GLI OSTACOLI ALTI, E CHI HA VISTO GIOCARE LA FRANCIA LO SA, MA FINO ADESSO E’ GRANDE ITALIA" – GIGI GARANZINI: "LA TURCHIA ERA ROBETTA, E LO SI È RIVISTO IERI CON IL GALLES. MA LA SVIZZERA È TOSTA, EPPURE GLI AZZURRI, PASSATI QUEI 10 MINUTI PER METTERLA A FUOCO, L'HANNO INFILATA DA TUTTE LE PARTI" BERARDI-LOCATELLI COME CONTI-TARDELLI?

Gigi Garanzini per “La Stampa”

francia mbappe

Se resta di Schick la prodezza assoluta vista sin qui, Locatelli ha messo la firma sull' azione più bella degli Europei. Doppia firma. Prima l' apertura volante dalla trequarti per l' affondo di Berardi, poi la corsa forsennata per andare a depositare in rete l' assist del compagno. Una coproduzione griffata Sassuolo che ha evocato meraviglie antiche, perché il perfetto assist in velocità di Berardi ha evocato Brunetto Conti, e forse più ancora il Barone Causio: e nello sprint prolungato senza palla di Locatelli è sembrato di rivedere Tardelli.

locatelli

Hai detto niente. Hai detto poco semmai, perché - suggestione per suggestione - la rasoiata mancina del raddoppio di Locatelli ha ricordato nel controllo a seguire e nella conclusione imprendibile proprio il gol decisivo di Tardelli a Madrid '82.

Basta. Verranno gli ostacoli alti, e chi ha visto giocare la Francia saprà di che si parla. Rimane il fatto che quelli iniziali l' Italia li sta saltando con una disinvoltura davvero impressionante. La Turchia era robetta, e lo si è rivisto ieri con il Galles. Ma la Svizzera è tosta, eppure gli azzurri, passati quei dieci minuti per metterla a fuoco, l' ha infilata da tutte le parti.

locatelli insigne

Prima a sinistra con Spinazzola, poi a destra con Berardi, poi con gli inserimenti centrali: in un tourbillon continuo e sovente irresistibile che davvero fai fatica, anche volendo, a tener giù le maiuscole come raccomandava Jannacci. È Grand' Italia, dubbi su questo non ce ne sono.

locatelli 8

Per esempio per come ha reagito all' uscita di Chiellini che, l' esperienza insegna, potrebbe non essere di breve durata. Per il furore con cui ha cercato e trovato il secondo gol, per la tigna con cui ha poi inseguito il terzo, mancandolo a più riprese e poi trovandolo con Immobile. Ecco, forse ha speso se non troppo comunque tanto in una fase in cui un sereno possesso palla sarebbe bastato. Ma si diverte così, che gli vuoi dire? Quando una squadra si diverte la fatica non la sente. E mal che vada la recupera in fretta.

locatelli mbappe' giroud