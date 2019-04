"LA VITTORIA DELLA SPAL CONTRO LA JUVE? I TIFOSI MI SCRIVONO CHE IL CAMPIONATO E’ FALSATO” – IL PRESIDENTE DELL’EMPOLI FABRIZIO CORSI MASTICA AMARO: “LA JUVE ERA UN PO’ LEGGERA, NON MI HA FATTO PIACERE” – EMPOLI E SPAL SONO COINVOLTE NELLA LOTTA SALVEZZA – ALLEGRI A MUSO DURO: “NON ABBIAMO FALSATO NULLA” - VIDEO

Da repubblica.it

fabrizio corsi

"La Juventus era un po' 'leggera', logico che non mi abbia fatto piacere. I tifosi mi scrivono che il campionato è falsato, io da dirigente dico che i bianconeri pensano di prepararsi al meglio per la partita di Champions League della settimana prossima" (martedì contro l'Ajax).

Così il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, commenta la vittoria della Spal contro la Juve (2-1). Empoli e Spal sono coinvolte nella lotta per la salvezza e la squadra di Ferrara ha guadagnato tre punti molto preziosi battendo i bianconeri, che, in vista dell'importante impegno di Champions, sono scesi in campo con molti giovani e riserve.

allegri 3